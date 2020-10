Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel ne «digère» pas ce dossier XXL !

Publié le 21 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Vendu par l’ASSE lors du dernier mercato estival pour 40M€, Wesley Fofana a laissé un grand vide derrière lui chez les Verts comme le regrette Claude Puel.

Au terme d’un long feuilleton, Wesley Fofana a finalement quitté l’ASSE durant le mercato estival pour rejoindre Leicester dans le cadre d’un transfert à 40M€. Claude Puel, qui s’est très longtemps opposé à ce transfert, a donc été contraint de plier et de perdre l’un de ses éléments-clés du secteur défensif ave Fofana. D’ailleurs, l’entraîneur de l’ASSE semble toujours autant préoccupé par la perte de son ancien défenseur…

« Son départ est difficile à digérer »