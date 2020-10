Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations sur l’arrivée de Pjanic au Barça !

Publié le 21 octobre 2020 à 13h00 par D.M.

Recruté cet été par le FC Barcelone, Miralem Pjanic aurait réussi son intégration au sein du club catalan. Proche de certains cadres du vestiaire, le milieu de terrain s’entendrait également bien avec Ronald Koeman.

Il est la recrue phare du FC Barcelone. Acheté pour 60M€, Miralem Pjanic a débarqué en Catalogne après quatre saisons passées à la Juventus. Un aboutissement pour le milieu de terrain qui a toujours rêvé de porter le maillot blaugrana . Testé positif au Covid-19 à la fin du mois d’août, Pjanic a été perturbé dans sa préparation et a pour objectif, désormais, de retrouver le rythme. Après être entré en jeu face à Villarreal et au FC Séville en championnat, le joueur du FC Barcelone a connu sa première titularisation ce mardi face à Ferencvaros en Ligue des champions (victoire 5-1). Une rencontre qui pourrait véritablement lancer l’aventure catalane de Miralem Pjanic.

Pjanic fait déjà l'unanimité