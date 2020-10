Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Conte envoie un message fort pour cette piste de Leonardo !

Publié le 21 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

En grande difficulté à l’Inter Milan, Christian Eriksen est plus que jamais pressenti pour un départ en janvier. Alors que le PSG serait positionné pour le relancer, Antonio Conte a mis la pression sur le Danois avant la Ligue des Champions.

Christian Eriksen semble de plus en plus dans l’impasse à l’Inter Milan. Débarqué en janvier 2020 en provenance de Tottenham, son arrivée avait tout de la bonne opération pour les Nerazzurri . Mais le Danois n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte, et semble voué à un départ dès le mercato d’hiver à venir. Une aubaine pour le PSG et Leonardo qui ont manifesté leur intérêt. Mais gare à la concurrence du Borussia Dortmund, qui a formulé une offre de prêt à l’Inter Milan cet été, sans succès.

« Il sait que nous attendons plus »