Barcelone - Malaise : Pjanic déjà au cœur des discussions au Barça ?

Publié le 19 octobre 2020 à 14h00 par La rédaction

Recruté par le FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic n’a toujours pas été titularisé par Ronald Koeman. Et pour cause, son état de forme serait loin d’être optimale.

Après quatre saisons passées à la Juventus, Miralem Pjanic a pris la décision de quitter l’Italie et de rejoindre le FC Barcelone. Recruté par le club catalan en échange d’Arthur et pour un transfert estimé à 60M€, le milieu de terrain n’a toujours pas été titularisé par Ronald Koeman cette saison. Pjanic ne compte pour l’instant que 27 minutes de jeu et est resté une nouvelle fois sur le banc ce samedi face à Getafe. Le joueur de 30 ans imaginait surement un meilleur début au FC Barcelone, mais sa préparation estivale a été tronquée.

Pjanic n'a toujours pas retrouvé une forme optimale