Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman, Griezmann... Le Barça prend clairement position !

Publié le 18 octobre 2020 à 11h00 par D.M.

Aligné ce samedi face à Getafe dans l’axe, Antoine Griezmann a une nouvelle fois manqué une grosse occasion et n’a pu empêcher la défaite du FC Barcelone (1-0). Après la rencontre, l’un des dirigeants du club Guillermo Amor est revenu sur le malaise qui entoure le joueur français.

Antoine Griezmann ne cachait pas son bonheur mercredi après avoir évolué au cœur du jeu lors du match opposant l’équipe de France à la Croatie : « Le coach sait où me mettre donc je profite de cette situation, de cette place et de la confiance du coach et des coéquipiers. » Aligné par Ronald Koeman sur le côté droit de l’attaque depuis le début de la saison, l’international français a été écouté par son entraîneur et a retrouvé l’axe du terrain ce samedi lors de la rencontre face à Getafe. Mais malgré ce changement de position, les semaines se suivent et se ressemblent pour Antoine Griezmann qui a une nouvelle fois raté une grosse occasion et n’a pu empêcher la défaite du FC Barcelone (1-0). Le joueur français n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en Catalogne cette saison et les questions sur son positionnement sur le terrain continuent de se poser

« Vous devez jouer là où l'entraîneur le dit »