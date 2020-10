Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça commence à perdre espoir pour Ousmane Dembélé

Publié le 18 octobre 2020 à 5h00 par T.M.

Souhaitant se séparer d’Ousmane Dembélé lors du mercato, le FC Barcelone a toujours le Français sur les bras. Et en Catalogne, on serait de plus en plus exaspéré par le champion du monde.

Compte tenu de la situation actuelle, le FC Barcelone devait vendre des joueurs pour pouvoir recruter lors du dernier mercato. Et avec l’espoir de faire venir Memphis Depay et Eric Garcia avant la deadline, le club catalan comptait notamment sur la vente d’Ousmane Dembélé. N’ayant jamais réussi à s’imposer au Barça, handicapé notamment par de nombreuses blessures, le Français était envoyé vers Manchester United. Toutefois, aucun transfert n’a été conclu entre les deux et Dembélé est donc encore et toujours au FC Barcelone. Au grand dam des blaugrana…

« Il ne comprendra jamais le jeu collectif »