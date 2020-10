Foot - Barcelone

Barcelone : Rafinha, Mbappe... Le tacle sorti de nulle part de Pierre Ménès à Griezmann !

Publié le 18 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Alors qu'il dressait le bilan de la victoire du PSG contre Nîmes (4-0), Pierre Ménès a profité de la prestation de Rafinha... pour tacler Antoine Griezmann.

Depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un peu plus d'un an, Antoine Griezmann est en grande difficulté et cela se ressent également dans ses performances en équipe de France. En Bleus, sa relation technique avec Kylian Mbappé pose notamment question. Alors que Pierre Ménès voit Rafinha adresser une magnifique passe décisive en profondeur à l'ancien Monégasque pour son premier match avec le PSG, le journaliste s'interroge sur Antoine Griezmann.

«Peut-être qu’un jour, il faudra se poser les bonnes questions»