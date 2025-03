Griezmann : Les magnifiques retrouvailles !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann réfléchit toutefois à l'idée de prendre de quitter l'Atlético de Madrid dès cet été. Le champion du monde 2018 devrait d'ailleurs annoncé sa décision dans les prochains jours, et l'hypothèse de le voir rejoindre ses amis Olivier Giroud et Hugo Lloris au Los Angeles FC prend de l'ampleur.

En difficulté depuis le début de l'année, Antoine Griezmann peine à confirmer son excellent début de saison. Et alors qu'il a pris sa retraite internationale en septembre dernier, le champion du monde 1998 pourrait quitter l'Atlético de Madrid dans les mois à venir.

Décision imminente pour Griezmann

Et selon les informations de AS, son annonce est même imminente. Dans les jours qui viennent, Antoine Griezmann devrait communiquer sa décision à l'Atlético de Madrid. Deux options s'offrent au natif de Mâcon dont le contrat court jusqu'en 2026. Soit il honore sa dernière année de contrat, soit il part dès cet été.

Vers de retrouvailles avec Giroud et Lloris ?

D'ailleurs, si la seconde option est retenue, l'Atlético de Madrid ne s'opposera pas à son départ et acceptera la décision de son joueur. Sa future destination semble même déjà connue puisque selon AS, Los Angeles FC tient la corde. Antoine Griezmann n'a jamais caché son souhait d'évoluer en MLS, et dans la cité des Anges, il retrouverait même ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud avec lesquels il a évolué durant de nombreuses années en équipe de France.