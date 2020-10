Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman et Lionel Messi en froid ?

Publié le 21 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Les propos de Ronald Koeman sur la forme physique de Lionel Messi poseraient problème puisqu’au sein de l’entourage du capitaine du FC Barcelone, on n’aurait pas apprécié le discours de l’entraîneur. Mais qu’en est-il vraiment ?

Bien qu’il soit parvenu à inscrire deux buts depuis la reprise des matchs officiels, un avec le FC Barcelone en Liga et une réalisation avec l’Albiceleste lors de la trêve internationale, Lionel Messi inquiète son coach. En effet, Ronald Koeman a reconnu récemment que le rendement du capitaine du FC Barcelone pourrait « être meilleur » selon lui. Un discours audacieux tant on sait la place qu’occupe la légende vivante du club blaugrana à Barcelone et qu’il occupe dans le vestiaire. Et selon El Chiringuito, ce message de Koeman ne serait pas passé auprès du principal intéressé.

Messi pas rancunier envers Koeman