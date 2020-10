Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Griezmann fait une grosse annonce sur son avenir !

Publié le 20 octobre 2020 à 8h30 par D.M.

Antoine Griezmann est en grande difficulté au FC Barcelone. Mais le responsable de son agence de communication a exclu tout départ notamment vers l’Atlético.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Antoine Griezmann. Recruté contre un chèque de 120M€ en juillet 2019, l’international français ne parvient pas à se montrer efficace et à s’adapter au style du FC Barcelone. Par ailleurs, son positionnement sur le terrain continue de faire débat. Préférant jouer dans l’axe, Ronald Koeman l’a titularisé sur le côté droit de l’attaque lors des premiers matchs, excepté face à Getafe ce samedi. Mais malgré ce changement de position, Antoine Griezmann a une nouvelle fois déçu puisqu’il n’a pas réussi à débloquer son compteur et à trouver le chemin des filets.

Un retour à l'Atlético est exclu