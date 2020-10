Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le Barça monte au créneau pour Griezmann !

Publié le 19 octobre 2020 à 14h30 par Dan Marciano

Antoine Griezmann n’arrive pas à retrouver son nouveau de jeu et son efficacité devant le but. Présents en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman et le gardien de but Neto se sont prononcés sur les difficultés rencontrées par l’international français.

Les entraîneurs se succèdent au FC Barcelone, mais les difficultés d’Antoine Griezmann persistent. Sous les ordres d’Ernesto Valverde et de Quique Setién, l’international français peinait déjà à se montrer dangereux sous le maillot blaugrana. Et l’arrivée de Ronald Koeman en été ne semble pas avoir créée d’électrochoc. Griezmann n’a toujours pas réussi à trouver le chemin des filets cette saison et les questions sur son positionnement continuent de se poser. Aligné sur le côté droit par son entraîneur depuis le début de la saison, l’attaquant a évolué ce samedi face à Getafe (défaite 1-0) en position de numéro 9. Une décision qui a dû ravir le joueur de 28 ans qui n’a jamais caché sa préférence pour un poste plus axial. « Ça fait du bien, le coach (Didier Deschamps ndlr) sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers » avait indiqué le champion du monde après la rencontre de l’équipe de France face à la Croatie faisant référence à sa position au cœur du jeu sous le maillot tricolore.

« La seule chose qu'il peut faire est de continuer à le faire pour changer sa situation »

Mais malgré ce changement de position, Antoine Griezmann n’a pas rectifié le tir, gâchant une énorme occasion de but. Le Français est en plein doute, mais il peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur. Après la rencontre face à Getafe ce samedi, Ronald Koeman n’a pas voulu incriminer son joueur et critiquer son rendement : « Nous savons, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que nous avons beaucoup de qualité en attaque. Il y a des joueurs qui peuvent jouer à différentes positions, on peut changer et c'est important de l'avoir ». Conscient des difficultés d’Antoine Griezmann et des efforts qu’il fournit pour retrouver son efficacité, l’entraîneur du FC Barcelone espère que l’attaquant retrouvera le niveau aperçu lors de son passage à l’Atlético : « Griezmann connaît très bien sa situation, pas seulement lui, tous les attaquants peuvent s'améliorer. Il travaille très bien et la seule chose qu'il peut faire est de continuer à le faire pour changer sa situation » a déclaré Ronald Koeman ce lundi en conférence de presse.

La Ligue des champions pour rebondir ?