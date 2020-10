Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le nouveau message de Koeman à Griezmann !

Publié le 18 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Aligné dans l’axe face à Getafe ce samedi (défaite 1-0), Antoine Griezmann n’est pas parvenu à inscrire son premier but de la saison avec le FC Barcelone. Après la rencontre, Ronald Koeman n’a pas voulu le critiquer.

L’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone ne semble pas avoir arrangé la situation d’Antoine Griezmann. Depuis le début de la saison, l’international français est placé par son entraîneur sur le côté droit de l’attaque, alors qu’il préfère jouer dans l’axe du terrain comme il l’avait laissé entendre après la rencontre de l’équipe de France face à la Croatie ce mercredi : « Ça fait du bien, le coach (Didier Deschamps ndlr) sait où me mettre, je profite de la confiance du coach et de mes coéquipiers ». Présent en conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a tenu à répondre à Griezmann : « Nous avons parlé de sa position et sur le rendement du jouer. Je lui ai dit que je cherchais le meilleur pour l’équipe et je pense que sa position est à droite avec de la liberté, car il ne joue pas sur l’aile, mais plus à l’intérieur et il peut jouer en tant que 10 ou 9. Au final, c’est moi qui décide ce qui est le meilleur pour l’équipe, ensuite, chaque joueur doit avoir le meilleur rendement . »

« Griezmann ? C’est important de l’avoir »