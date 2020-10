Foot - Barcelone

Barcelone : Lautaro Martinez rend un hommage appuyé à Lionel Messi !

Publié le 19 octobre 2020 à 19h00 par D.M.

Joueur de l’Inter, Lautaro Martinez a loué les qualités de Lionel Messi, son partenaire en équipe d’Argentine.

Lautaro Martinez et Lionel Messi auraient pu être réunis au FC Barcelone. En effet, l’attaquant de l’Inter figurait sur les tablettes du club catalan pour remplacer Luis Suarez. Mais le joueur de 23 ans va finalement poursuivre sa carrière au sein de la formation italienne puisque le FC Barcelone n’a pu répondre aux exigences des dirigeants nerazzurro . Pour l’heure, les deux joueurs continuent de se côtoyer en sélection argentine. Interrogé sur Lionel Messi, Lautaro Martinez n’a pas tari d’éloges à l’égard de son compatriote.

« Messi est le meilleur joueur du monde »