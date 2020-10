Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Excellente nouvelle pour Claude Puel !

Publié le 22 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Ryad Boudebouz est sur le point de quitter l’ASSE en direction du Qatar, Claude Puel va pouvoir faire une économie majeure sur le plan financier avec cette vente.

Comme Le 10 Sport vous l’avait récemment révélé en exclusivité, la vente XXL de Wesley Fofana à Leicester (35M€ + 5M€ de bonus) ne suffisait pas à l’ASSE pour assainir ses comptes, et Ryad Boudebouz était le prochain joueur dont les Verts souhaitaient se débarrasser pour régler cet épineux problème. Le milieu offensif algérien, un an après son arrivée dans le Forez, l’entre clairement pas dans les plans de Claude Puel à l’ASSE. Et son départ semble d’ailleurs immédiat…

Boudebouz vers le Qatar, grosse économie pour l’ASSE

Comme l’a annoncé L’Equipe, Ryad Boudebouz aurait en effet pris la direction du Qatar où le mercato estival est encore ouvert. Et son départ va permettra à l’ASSE d’économiser pas moins de 4M€ au total sur son contrat qui court jusqu’en juin 2022 dans le Forez. Forcément une bonne nouvelle pour Claude Puel et la direction des Verts sur le plan financier.