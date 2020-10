Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce de taille sur l’avenir d’Allegri...

Publié le 22 octobre 2020 à 7h15 par A.C.

Massimiliano Allegri est annoncé proche du Paris Saint-Germain, mais d’autres clubs européens seraient également sur le coup.

Premier entraineur de l’histoire du Paris Saint-Germain à avoir emmené le club en finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait être remercié. Ces derniers mois, sa position s’est en effet fragilisée et la défaite face à Manchester United (2-1), en ouverture de la Ligue des Champions, pourrait bien lui être fatale. Pour le remplacer, nous vous révélions la piste Massimiliano Allegri en décembre dernier, qui plait beaucoup à Leonardo. Mais l’ancien de la Juventus a un profil des plus attrayants et le PSG n’est donc pas le seul club sur le coup. En Italie, on parle notamment d’Allegri pour remplacer Paulo Fonseca et guider le tout nouveau projet de Dan Friedkin.

Fonseca n’a pas de craintes pour son avenir