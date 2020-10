Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu à l’origine d’une scission en interne ?

Publié le 22 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a surpris son monde en prolongeant les contrats de quatre joueurs, le vestiaire blaugrana ne serait pas satisfait de cette décision.

En toute fin de soirée, le FC Barcelone a annoncé mardi les prolongations de contrat de Marc-André Ter Stegen, de Clément Lenglet ainsi que celles de Gerard Piqué et de Frenkie De Jong. Un choix fort puisque ces joueurs n’étaient pas dans l’urgence concernant leur situation contractuelle alors que les dirigeants du FC Barcelone travailleraient d’arrache-pied en interne afin d’obtenir l’aval de l’intégralité du vestiaire pour une nouvelle réduction de salaire. Alors forcément la nouvelle de ces prolongations passerait mal au sein du groupe blaugrana.

Des prolongations qui font parler