Mercato - Barcelone : Au coeur des critiques, Griezmann pourrait… prolonger avec le Barça !

Publié le 21 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Ce mardi, le FC Barcelone a annoncé la prolongation de 4 de ses cadres. Et visiblement, le club catalan ne compterait pas s’arrêter là, négociant avec de nouveaux joueurs et notamment Antoine Griezmann.

Depuis plusieurs semaines désormais, il est annoncé que le FC Barcelone négociait avec Marc-André ter Stegen pour le prolonger. Après un long feuilleton, l’issue est finalement arrivée ce mardi soir après la rencontre de Ligue des Champions face à Ferencvaros. Le Barça a ainsi officialisé le nouveau contrat de l’Allemand, désormais lié jusqu’en 2025, mais pas seulement. En effet, ce sont au total 4 prolongations que le club catalan a annoncé. A l’instar de Ter Stegen, Clément Lenglet (2026), Frenkie De Jong (2026) et Gerard Piqué (2024) ont eux aussi signé un nouveau contrat, liant un peu plus leur avenir au FC Barcelone. Plus que jamais, le Barça souhaite donc s’appuyer sur ces cadres pour l’avenir, mais en Catalogne, l’opération prolongation ne serait pas terminée…

Et maintenant Griezmann ?