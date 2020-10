Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste complètement improbable !

Publié le 22 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que Leonardo mettrait tout en œuvre pour acter rapidement le départ de Thomas Tuchel, la direction du PSG se pencherait désormais sur un potentiel retour de… Laurent Blanc !

Limogé par le PSG à l’été 2016 dans des conditions très particulières puisqu’il avait été prolongé seulement quelques mois auparavant par Nasser Al-Khelaïfi, Laurent Blanc avait touché le joli pactole de 22M€ en indemnités de licenciement. Depuis, l’entraîneur français n’a d’ailleurs jamais repris du service malgré de nombreuses sollicitations. Et contre toute attente, le PSG se pencherait de nouveau sur son profil…

Le PSG songerait à Laurent Blanc

Comme l’a révélé Paris Fans mercredi, Laurent Blanc ferait partie de la short-list établie par Leonardo pour le poste d’entraîneur du PSG, lui qui souhaite se débarrasser le plus rapidement possible de Leonardo avec qui il est en mauvais termes. Au même titre que Massimiliano Allegri (qui est son option privilégiée), Mauricio Pochettino et Thiago Motta, Blanc serait l’un des profils qui intéresserait donc la direction du PSG. Une piste pour le moins improbable lorsqu’on replace le contexte de son éviction, à l’été 2016.