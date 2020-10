Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel déjà menacé pour son avenir ? La réponse !

Publié le 22 octobre 2020 à 17h45 par A.C.

La situation de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain s’est nettement fragilisée ces derniers mois.

Thomas Tuchel sera-t-il encore l’entraineur du Paris Saint-Germain cet hiver ? Rien n’est moins sûr et la défaite face à Manchester United, pour la première journée de Ligue des Champions (1-2), ne va certainement pas arranger sa situation. L’Allemand semble inexorablement se diriger vers un départ, alors que son contrat court jusqu’en juin prochain. Leonardo n’a jamais été un grand fan de Tuchel et, comme nous vous l’avons révélé en décembre dernier, il a déjà préparé le terrain pour une possible arrivée de Massimiliano Allegri.

Un bilan mi-novembre fait pour Tuchel ?