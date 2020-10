Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait fait une annonce fracassante à Leonardo en coulisse !

Publié le 21 octobre 2020 à 19h15 par A.M.

Alors que les tensions étaient déjà vives entre Leonardo et Thomas Tuchel, elles ont atteint leur paroxysme ces dernières heures, le technicien allemand aurait même fait une grosse annonce au directeur sportif du PSG.

Rien ne va plus entre Leonardo et Thomas Tuchel. Les premières tensions entre les deux hommes forts du secteur sportif se sont faites ressentir cet été, notamment en fin de mercato. En effet, à quelques jours de la fermeture du marché, le technicien allemand n'a pas manqué de critiquer la gestion de Leonardo, se plaignant du manque de renforts par rapport au nombre important de joueurs qui sont partis. Une sortie qui n'avait pas du tout plu au directeur sportif du PSG qui n'avait pas manqué d'afficher publiquement son agacement et son désaccord avec son entraîneur. C'était le premier gros point de dissension entre les deux.

Tuchel-Leonardo, le clash