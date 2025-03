Clash à l'OM : Il en remet une couche !

La rédaction

Parti en mauvais terme de l'OM à cause d'un clash avec Medhi Benatia, Jonathan Clauss a comparé l’ambiance entre le Vélodrome et Bollaert, affirmant que le chant des Corons à Lens était plus marquant que Van Halen à Marseille. Une déclaration qui risque de faire grincer des dents du côté des supporters marseillais.

Jonathan Clauss est parti en mauvais termes de l'OM l'été dernier. Le latéral droit avait subi les critiques publiques de Mehdi Benatia, qui lui reprochait son manque d'implication. Après sa signature à l'OGC Nice, Clauss s'était livré à L'Équipe à propos de cette période : «Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir été quelqu'un de problématique», déclarait-il.

L’aveu de Clauss

L'ancien défenseur de l'OM s'est confié au média Kampo et a fait une confession qui risque d'hérisser les poils des supporters marseillais :

«Je pense que Les Corons (à Bollaert) sont plus impressionnants que Jump de Van Halen (au Vélodrome), parce qu'on est plus dans l'instant de savourer. C'est pendant la mi-temps, on revient sur le terrain et il y a toujours ces deux-trois minutes où l'on a le temps d'observer avant de se reconcentrer sur le match.»

Bollaert, mieux que le Vélodrome ?

«Entrer sur le terrain au Vélodrome, c'est super, on regarde les tifos, mais on est déjà dans le match et concentré. Il y a du bruit et, en même temps, pas tant que ça. Alors que Les Corons à la mi-temps, tu n'es plus concentré sur rien parce que tu attends que l'arbitre siffle pour te reconcentrer sur la rencontre», poursuit Jonathan Clauss au micro de Smail Bouabdellah.