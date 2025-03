Booba - PSG : La folle invitation !

La rédaction

Lors d’un entraînement avec les Bleus, Ousmane Dembélé a partagé une story avec en fond le morceau N°10 de Booba. Un clin d’œil que le rappeur a apprécié, au point d’inviter Dembélé et toute l’équipe du PSG à son concert à l’U Arena. Une nouvelle preuve d'amour de Booba et le club parisien après avoir validé Désiré Doué.

Alors que les joueurs de l'équipe de France se sont tous retrouvés, les entraînements ont pu commencer. Ousmane Dembélé a d'ailleurs partagé une photo de lui durant la séance avec le célèbre morceau de Booba : N°10. Un clin d'œil que le rappeur du 92 appréciera sûrement.

L'invitation de Booba

Le DUC a d'ailleurs reposté cette story d'Ousmane Dembélé en lui adressant, ainsi qu'au PSG, une invitation assez surprenante :

«Dembélé, fréro, ça nous ferait plaisir que tu viennes sur scène avec nous à l'U Arena... Doué et toute l'équipe, vous êtes les bienvenus !!! Nasser aussi, bien sûr, le big boss.»

Booba et le PSG : une histoire d'amour

L'histoire d'amour entre Booba et le PSG ne date pas d'hier. Kopp a notamment fait de nombreuses références au club de la capitale dans plusieurs de ses morceaux et, plus récemment, il a validé un autre joueur du PSG : Désiré Doué. L'attaquant parisien avait avoué écouter Dolce Camara (morceau de Booba en collaboration avec SDM) avant un match, une déclaration qui avait enchanté le rappeur de Boulogne.