Rabiot : En plein scandale, Booba interpelle le PSG !

Depuis dimanche soir et les banderoles insultantes envers Adrien Rabiot et sa mère Véronique, les supporters du PSG sont dans le collimateur des hautes instances du football français. La polémique bat son plein, mais « c’est d’un ridicule » aux yeux de Booba. Le rappeur originaire de Boulogne a clairement pris parti en faveur du PSG et se paye la mère de Rabiot sur X.

Adrien Rabiot (29 ans) a vécu une soirée riche en émotions dimanche dernier pour son retour au Parc des princes. L’ancien joueur du PSG a débarqué avec la tunique de l’OM et le brassard de capitaine pour le Classique entre les deux ennemis historiques de Ligue 1. Le titi parisien a été plus que chahuté par les ultras du Paris Saint-Germain.

«Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus»

Les membres du CUP l’ont insulté lui et sa mère Véronique Rabiot en déployant des banderoles avec les messages haineux suivants. « La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ». Une plainte va être déposée par sa mère comme elle l’a affirmée sur les ondes de France Info et sur les antennes de la chaîne L’Équipe. Adrien Rabiot a lui aussi fait part de son indignation sur Instagram lundi en prenant à parti le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (ndlr Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».

«C’est d’un ridicule»

Originaire de région parisienne et de Boulogne, Booba est un fier représentant de la ville de Paris et n’a pas manqué d’afficher sa prise de position sur son compte X en rédigeant : Paname avec un drapeau de pirate et une photo peu élogieuse de Véronique Rabiot. Une publication apparue quelques heures après le coup de gueule suivant toujours sur X. « C'est d'un ridicule. Tout ce qu'’ils vont gagner c'est de se faire insulter encore plus. La vraie vengeance serait pour eux de battre le PSG. Bonne chance. Est-ce que Rigolo (ndlr Daniel Riolo) a porté plainte ? ».