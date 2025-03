Rabiot : Riolo demande l'impossible à Dembélé !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Adrien Rabiot a signé à l'OM l'été dernier. Pour son retour au Parc des Princes ce dimanche soir, le milieu de terrain de 29 ans a été pris en grippe par les supporters du club rouge et bleu. En effet, le public parisien a insulté Adrien Rabiot et sa famille pendant le Classique. Selon Daniel Riolo, Ousmane Dembélé devrait prendre la défense de son compatriote publiquement.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé à l'OM l'été dernier. En effet, le milieu de terrain de 29 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du club phocéen le 17 septembre. Et pourtant, il a été formé au PSG.

PSG-OM : Rabiot s'est fait insulter à Paris

Ce dimanche soir, l'OM d'Adrien Rabiot s'est déplacé sur la pelouse du PSG. Se sentant trahi par l'international français, des supporters parisiens l'ont pris en grippe au Parc des Princes. En effet, Adrien Rabiot et sa famille ont été insultés par les fans du club rouge et bleu pendant le Classique.

«Si Dembélé le fait, il deviendra un héros»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a dénoncé l'attitude de ces supporters du PSG, encourageant les joueurs de Luis Enrique, notamment Ousmane Dembélé, à voler au secours d'Adrien Rabiot publiquement. « On ferait un pas en avant très important dans la résolution de ce genre de problème - si un jour on vient à bout de ce genre de bêtises - si un joueur du PSG vient soutenir Rabiot dans les jours qui viennent. Là, on aura fait un grand pas avec quelqu'un de courageux qui dira : "c'était intolérable". Evidemment, je sais très bien que ça ne se fera pas. Pourquoi c'est impossible ? Pourquoi on doit être gangréné par le clubisme sans arrêt ? Vous ne pouvez pas avoir un mec comme Dembélé en surchauffe, qui est dinguissime à chaque sortie, que le public adore et qui est un leader et vienne dire : "j'ai trouvé que ce n'était pas bien et je soutiens Adrien Rabiot" ? Vous pensez vraiment que les supporters lui en tiendraient rigueur ? Je ne le crois pas. Dans le football, on s'enferme dans la bêtise en permanence, dans le clubisme, on ne veut pas dire les choses, on ne veut pas parler, ni mettre les problèmes sur la table. On est là à se réfugier derrière les petites réflexions, les petites mesquineries, le petit clubisme. Je suis sûr que si Dembélé le fait, il deviendra un héros. Les supporters se diraient : "on a un joueur un peu différent'. C'est comme quand tu as un joueur rarissime dans le football qui dit à l'arbitre : "il n'y avait pas main ou faute", ça peut arriver. Il faut pousser un peu », a pesté le journaliste de RMC Sport.