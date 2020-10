Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Tuchel, Leonardo prévoit du lourd !

Publié le 21 octobre 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de la défaite du PSG contre Manchester United en Ligue des Champions (1-2), Thomas Tuchel est sous le feu des critiques. Son avenir semble même menacé sur le banc parisien, et Leonardo aurait déjà des idées pour remplacer l'Allemand.

A-t-on atteint le point de non-retour entre Thomas Tuchel et Leonardo ? Au lendemain de la défaite du PSG contre Manchester United en ouverture de la saison de Ligue des Champions (1-2), le technicien allemand semble plus que jamais menacé. Et pour cause, alors que Leonardo n'a jamais été un grand fan de l'ancien coach du Borussia Dortmund qu'il n'a pas lui-même choisi, le directeur sportif du PSG a jusque-là été contraint de conserver Thomas Tuchel qui a permis au club de la capitale d'atteindre la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Dans ces conditions, difficile de se séparer de son entraîneur. Toutefois, depuis le début de saison, la donne a changé. D'une part, Leonardo n'a pas du tout apprécié le coup de gueule de Thomas Tuchel en conférence de presse contre la lenteur du recrutement, et d'autre part, le PSG a déjà concédé 3 défaites lors de ses 8 premiers matches de la saison, une première depuis 10 ans. L'Allemand est donc fragilisé après la prestation poussive contre Manchester United. Et il n'en fallait pas plus à Leonardo pour envisager d'ores et déjà plusieurs pistes pour le remplacer.

Allegri, le favori

Et comme annoncé depuis de longs mois, le grand favori à la succession de Thomas Tuchel se nomme Massimiliano Allegri. Le10sport.com vous révélait d'ailleurs dès le mois décembre que Leonardo avait déjà contacté le technicien italien libre de contrat depuis son départ de la Juventus en juin 2019. ParisFans confirme qu'il est bien le favori pour succéder à Thomas Tuchel et que le dirigeant brésilien l'apprécie grandement. Et il va falloir faire vite puisque selon les informations de Sport Mediaset, Massimiliano Allegri va prochainement revenir sur un banc. Voilà plus d'un an qu'il a quitté la Juventus et il estimerait avoir pris suffisamment de recul et être suffisamment prêt pour faire son grand retour. Le PSG semble être le projet le plus attrayant, mais l'Inter Milan, l'AS Roma voire Chelsea serait également dans le coup dans le cas où Antonio Conte, Paulo Fonseca et Frank Lampard étaient licenciés.

Trois anciens du clubs en solution de secours ?