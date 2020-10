Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel compromise par... Zidane ?

Publié le 22 octobre 2020 à 21h15 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel quittera le PSG au plus tard en fin de saison, Leonardo aurait coché les noms de Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri pour remplacer le technicien allemand. Toutefois, ces derniers seraient courtisés par un autre cador européen...

En fin de contrat l'été prochain, Thomas Tuchel ne devrait pas être prolongé au PSG. Les relations avec Leonardo, et surtout le début de saison décevant du technicien allemand pourraient même convaincre Doha de s'en séparer prématurément. Toutefois, la vingtaine de millions d'euros que coûterait son licenciement est un frein, même si Leonardo attend le feu vert pour lui trouver un successeur. Le directeur sportif brésilien aurait déjà ciblé Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino, tous deux libres de tout contrat, pour succéder à Thomas Tuchel qui, malgré sa finale de Ligue des Champions, ne convainc pas réellement les dirigeants parisiens. Toutefois, Leonardo pourrait se retrouver en difficulté pour conclure la succession de l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, alors que Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino attisent les convoitises.

Le Real Madrid entre dans la course pour Allegri et Pochettino !