Mercato - PSG : Des tensions en coulisses entre Leonardo et Doha ?

Publié le 22 octobre 2020 à 16h15 par T.M.

L’été dernier, Leonardo a fait son retour en grand pompe au PSG. Plutôt convaincant sur le mercato, le Brésilien verrait toutefois son bilan être remis en question du côté de Doha.

Ces dernières saisons, le PSG s’était un peu égaré. Pour remettre le club dans le droit chemin, Nasser Al-Khelaïfi a opéré un choix fort l’été dernier en faisant revenir Leonardo au poste de directeur sportif. Et le Brésilien, n’aura pas mis longtemps avant de retrouver sa place en gérant d’une main de mettre le dossier Neymar et en signant de gros coups sur le mercato à l’instar de Keylor Navas ou Mauro Icardi. Pour ce qui est du dernier mercato, cela a toutefois était un peu plus compliqué pour le Brésilien, devant faire avec les moyens du bord et n’arrivant pas à se séparer de certains indésirables. De quoi faire grincer des dents au Qatar.

« Leo agace aussi un peu du côté de Doha »