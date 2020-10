Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur la piste Massimiliano Allegri !

Publié le 22 octobre 2020 à 14h15 par T.M.

De nouveau remis en question au PSG, Thomas Tuchel a vu la rumeur Massimiliano Allegri refaire son apparition. Faut-il donc s’attendre à voir débarquer l’entraîneur italien ?

Déjà en grand danger sur le banc du PSG, Thomas Tuchel n’a clairement pas arrangé son cas avec la défaite contre Manchester United. De plus, avec son comportement apathique sur le bord de la touche, l’Allemand s’est retrouvé plus que jamais au centre des critiques. Il n’en fallait plus plus pour relancer le feuilleton autour de son avenir, mais aussi celui concernant l’arrivée de Massimiliano Allegri. Depuis le retour de Leonardo, le nom de l’entraîneur italien ne cesse de revenir aux abords du Parc des Princes. Alors qu’Allegri est toujours libre, l’occasion serait-elle enfin la bonne pour le faire venir au PSG ?

Rendez-vous en janvier ?