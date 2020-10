Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Tuchel, Leonardo voit large !

Publié le 22 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Plus incontesté au PSG, Thomas Tuchel pourrait être remercié avant l’expiration de son contrat cet été. Et pour lui succéder, Leonardo aurait déjà plusieurs pistes.

Le PSG se trouverait face à un gros dilemme pour la suite. Le courant entre Thomas Tuchel et Leonardo ne passerait plus du tout depuis leur passe d’arme dans la presse à la toute fin du mercato. Après la défaite concédée sur la pelouse du Parc des princes, le temps de l’entraîneur du PSG semble désormais compté. Lui qui se trouve dans l’ultime année de son contrat à Paris, Tuchel pourrait ainsi quitter ses fonctions plus tôt que prévu. Mais qui pour le remplacer ?

Tuchel condamné, Leonardo aurait quatre profils en tête pour lui succéder