Mercato - PSG : Le moment ou jamais pour Leonardo avec Allegri ?

Publié le 21 octobre 2020 à 19h45 par A.C.

La piste Massimiliano Allegri séduit Leonardo, mais l’ancien de la Juventus pourraient bien lui échapper.

Le prochain entraineur du Paris Saint-Germain pourrait bien avoir l’accent italien ! Jamais Thomas Tuchel n’a en effet jamais semblé aussi proche d’un départ après la défaite face à Manchester United, en ouverture de la Ligue des Champions (2-1)… et pourrait être remplacé par Massimiliano Allegri ! Une piste que nous vous révélions en exclusivité en décembre dernier déjà et qui est confirmée ce mercredi par La Gazzetta dello Sport , qui explique que l’ancien de la Juventus se rapprocherait du PSG.

Le PSG en pole pour Allegri, mais...