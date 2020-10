Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance, une recrue totalement validée !

Publié le 21 octobre 2020 à 19h30 par Hugo Kucharski

Arrivé en prêt avec option d’achat en provenance du Bayern Munich, Michaël Cuisance n’a pas tardé à s’intégrer au sein de l’effectif de l’OM. Et l’effectif marseillais semble déjà valider la nouvelle recrue…

Michaël Cuisance est l’un des très jolis coups réalisés par l’OM lors de ce mercato estival. Prêté par le Bayern Munich avec option d’achat, le jeune milieu de terrain français sort d’une saison compliquée en Bavière, où il n’a pas eu un temps de jeu régulier. Cependant, les qualités de l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach sont bel et bien là, et Marcelo Bielsa l’avait bien compris, lui qui aurait tout tenté pour attirer Cuisance à Leeds United cet été, sans succès. Alors qu’il s’apprête à disputer une rencontre de Ligue des Champions avec l’OM pour leur grand retour dans la compétition près de 7 ans plus tard, le milieu de terrain semble déjà totalement validé par le vestiaire et les observateurs…

« Ça a particulièrement bien collé avec Florian Thauvin »

Ainsi, comme révélé ce mercredi dans le Parisien , l’adaptation de Michaël Cuisance à l’OM a été particulièrement rapide et facile. « L'intégration de Michaël a été facile, ça a particulièrement bien collé avec Florian Thauvin. On dirait qu'il est là depuis longtemps. » affirme une source proche du vestiaire du club phocéen. Par ailleurs, un autre proche du club affirme que « Michael est un joueur moderne, complet, qui donne de la densité et met beaucoup d'impact. Il a aussi une grande marge de progression.». Son recrutement aurait également « tout de suite fait consensus » entre André Villas-Boas et Pablo Longoria. De quoi rassurer les supporters marseillais…

Un joueur ambitieux