Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette piste de Claude Puel se livre sur son transfert avorté

Publié le 22 octobre 2020 à 13h15 par La rédaction

Contraints de trouver un nouveau défenseur central après le départ de Wesley Fofana, l’ASSE a engagé Panagiotis Retsos. En parallèle, la piste Samy Mmaee a été explorée, et le néo-international marocain est revenu sur cet épisode.

Si l’AS Saint-Étienne a touché le jackpot avec le transfert de Wesley Fofana, le club a aussi hérité d’un dossier d’urgence dans ce mercato. Pour compenser le départ de leur pépite, les Verts ont recruté un défenseur central dans les dernières heures du marché, en la personne de Panagiotis Retsos. Dans le même temps, Claude Puel a tenté d’autres pistes. Et tandis que William Saliba est passé tout proche de rallier le Forez, c'est aussi le cas de Samy Mmaee. Performant avec Saint-Trond, le défenseur central vient de découvrir la sélection marocaine.

« Ça ne s’est pas joué à grand-chose »