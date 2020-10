Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jorge Mendes serait passé à l'action pour Ansu Fati !

Publié le 22 octobre 2020 à 12h00 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat d’Ansu Fati. Jorge Mendes aurait d’ores et déjà entamé les négociations avec les dirigeants catalans.

Ansu Fati est l’une des dernières pépites sorties de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Agé seulement de 17 ans, l’international espagnol ne cesse d’impressionner. Auteur déjà de trois buts cette saison en Liga, l’attaquant a également trouvé le chemin des filets en Ligue des champions ce mardi face à Ferencvaros. Ansu Fati est destiné à devenir l’une des stars de demain du côté du FC Barcelone et les dirigeants en ont pleinement conscience. Ainsi, durant le mercato estival, les responsables catalans auraient repoussé les approches de Manchester United et ont fixé sa clause libératoire à 400M€.

Ansu Fati prêt à prolonger son contrat