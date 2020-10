Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu fracassant de Thiago Silva sur son départ !

Publié le 22 octobre 2020 à 11h30 par Dan Marciano

En fin de contrat, Thiago Silva a quitté le PSG cet été et a rejoint Chelsea. Le défenseur est revenu sur son départ et a indiqué qu’une forme de routine s’était installée à Paris.

Recruté en 2012, Thiago Silva était devenu au fil des saisons l’un des visages de l’ère QSI au PSG. Le défenseur central se plaisait à Paris et envisageait de terminer sa carrière au sein du club de la capitale. « J’ai envie de finir ici. Je suis préparé à rester, si le club le veut bien sûr, poursuit O Monstro. Je n'aurais jamais pensé passer huit saisons consécutives dans une équipe. J'ai réalisé un rêve en jouant à Paris, en habitant à Paris, qui est maintenant ma deuxième ville » avait-il indiqué en août dernier. Mais l’aventure de l’international brésilien en France a pris fin lors de ce mercato estival. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité dès le 30 juillet dernier, Leonardo voulait tourner la page Thiago Silva. O Monstro a donc fait ses adieux au PSG le 23 août dernier après la défaite de son équipe face au Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Agé de 36 ans, le joueur n’a pas souhaité, pour autant, mettre fin à sa carrière sportive et a pris la décision de rejoindre Chelsea. Titularisé par Franck Lampard ce mardi lors de la rencontre de C1 face au FC Séville, Thiago Silva est revenu sur son départ du PSG.

« A Paris, j’étais tombé dans une routine »