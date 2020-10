Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande annonce sur l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 22 octobre 2020 à 11h45 par T.M.

Suite à la défaite du PSG contre Manchester United, l’avenir de Thomas Tuchel a de nouveau été remis en question. A ce sujet, Damien Degorre a fait le point.

Dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas prolonger. Pour autant, l’Allemand ne serait pas assuré d’aller jusqu’au terme de la saison. En effet, il n’est pas exclu que Leonardo se séparer du technicien parisien en cas de contre-performance en Ligue des Champions. D’ailleurs, sur la scène européenne, cela a bien mal commencé pour le PSG et Tuchel avec une défaite contre Manchester United. Un revers qui a sans surprise relancé les débats autour de l’avenir de l’ancien du Borussia Dortmund. Faut-il alors s’attendre à un départ dans les semaines à venir pour l’entraîneur du PSG ?

« Le PSG ne peut pas faire n’importe quoi »