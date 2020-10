Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur la piste Rüdiger !

Publié le 22 octobre 2020 à 11h15 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG cet été pour venir pallier le départ de Thiago Silva, Antonio Rüdiger est finalement resté à Chelsea. Et malgré la volonté de Thomas Tuchel d’attirer son compatriote allemand, c’est Leonardo qui aurait fait capoter ce dossier.

« Naturellement, j'ai examiné plusieurs options au cours des deux semaines précédant la fin du mercato. Il était possible de partir en prêt afin que je puisse avoir plus de temps de jeu. En raison de nombreuses raisons différentes et du manque de temps, rien ne s'est concrétisé à la fin », expliquait récemment Antonio Rüdiger sur les coulisses de son départ avorté de Chelsea cet été, alors que le PSG faisait partie des prétendants les mieux positionnés pour récupérer le défenseur central allemand de 27 ans. Mais que s’est-il vraiment passé dans ce dossier ? L’Equipe apporte quelques éléments de réponse dans ses colonnes du jour sur les dessous de l’échec Rüdiger au PSG.

Tuchel a réclamé Rüdiger, mais…

Selon le quotidien sportif, comme ce fut le cas avec Luis Suarez, c’est Thomas Tuchel qui a longtemps espérer pouvoir obtenir le prêt d’Antonio Rüdiger au cours du mercato estival avant que Leonardo ne s’y oppose. Et le directeur sportif du PSG, en désaccord sur bon nombre de dossiers avec Tuchel, a finalement eu le dernier mot, et Rüdiger n’a jamais quitté Chelsea…