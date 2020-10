Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, Jürgen Klopp pourrait bien avoir son mot à dire !

Publié le 22 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

L’été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. Si le Real Madrid fait figure de favori, il ne faudrait oublier Liverpool dans ce dossier…

Et si la fin de l’aventure de Kylian Mbappé au PSG approchait ? Sous contrat jusqu’en 2022, le Français refuserait de prolonger. Par conséquent, l’été prochain, à un du terme de son contrat, son départ pourrait être facilité. D’ailleurs, à en croire les propos de Julien Laurens, face à cette situation, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pourraient bien ouvrir la porte pour Mbappé : « L’avenir de Kylian Mbappé est incertain car le PSG va se dire : « D’accord, tu ne veux pas prolonger ton contrat, donc on va te vendre l’été prochain » ». Une aubaine pour le Real Madrid ? Pas forcément.

« Liverpool sera aussi dans la discussion »