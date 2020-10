Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En 2021, Kylian Mbappé sera bien la grande priorité !

Publié le 22 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

Rêvant notamment de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland, le Real Madrid pourrait avant tout se concentrer sur l’attaquant du PSG en 2021. Explications.

Avec le contexte actuel, le Real Madrid a remis à 2021 ses grosses opérations. Se concentrant avant tout sur les ventes lors du dernier mercato, la Casa Blanca a ainsi mis de l’argent de côté pour pouvoir assumer les transferts colossaux préparés. Tous les regards se tournent notamment vers Kylian Mbappé, pour qui il faudra cassé la tirelire afin de convaincre le PSG. Mais la liste des envies du Real Madrid est longue et on y retrouverait également Eduardo Camavinga et Erling Braut Haaland. Avec le Norvégien et le champion du monde, Zinedine Zidane pourrait donc avoir une impressionnante attaque, bien qu’il faudrait attendre pour voir ce duo possiblement réuni au Bernabeu.

Pas de départ au programme pour Haaland !