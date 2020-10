Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie fracassante sur la vente de l’OM !

Publié le 22 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Après plusieurs semaines durant lesquelles la vente de l'OM a moins fait parler, Frank McCourt n'aurait toutefois toujours pas abandonné son idée de céder le club phocéen.

Le printemps a été chaud à Marseille. En effet, entre Al-Walid ben Talal qui aurait fait une offre de rachat à Frank McCourt pour l'OM puis le duo composer de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi qui a également évoqué cette hypothèse, la vente du club phocéen a grandement fait parler. Et pourtant, depuis le milieu de l'été, le calme semble être revenu du côté de la cité phocéenne. Mais cela ne serait que temporaire. « Des nouvelles de la vente de l’OM ? McCourt veut toujours vendre mais il a des exigences qui sont bien trop grandes », assure Romain Molina sur sa chaine Youtube .

McCourt veut toujours vendre l'OM