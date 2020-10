Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec se confirme dans le dossier Eriksen !

Publié le 21 octobre 2020 à 21h15 par D.M.

Le Borussia Dortmund aurait tenté d’obtenir le prêt de Christian Eriksen durant le mercato estival, mais l’Inter aurait repoussé l’offre du club allemand. Un départ du milieu de terrain en janvier serait, néanmoins, loin d’être exclu.

En janvier 2020, Christian Eriksen prenait la décision de quitter Tottenham et de rejoindre l’Inter. Un choix qui, pour l’heure, ne s’avère pas payant puisque le milieu de terrain ne semble pas entrer dans les plans d’Antonio Conte. Lors du dernier match de l’Inter face au Milan AC, Eriksen n’a joué que 22 minutes. Des difficultés qui ne sont pas passées inaperçues. De nombreuses équipes auraient tenté de le recruter durant le mercato estival. A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG aurait fait partie des prétendants, mais le club parisien n’était pas le seul à s'être positionné dans ce dossier.

Le BVB a tenté le coup pour Eriksen