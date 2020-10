Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sergiño Dest justifie son transfert !

Publié le 22 octobre 2020 à 7h00 par La rédaction

Recruté pour remplacer Nelson Semedo, Sergiño Dest rejoint le FC Barcelone à 19 ans. Un choix pensé avec la volonté de grandir pour le latéral américain.

C'est la seule recrue du mandat Ronald Koeman. Sergiño Dest est arrivé en provenance de l'Ajax pour 21 M€. L'international américain devrait prendre la place laissée libre par Nelson Semedo, parti à Wolverhampton. Alors que Pjanic, Triancao et Pedri sont des affaires réglées de longue date, Dest est le seul renfort obtenu par Koeman depuis sa nomination comme entraîneur. Et le latéral de 19 ans a déjà été titularisé en Liga et en Ligue des Champions.

« Les gens peuvent penser que je suis allé à Barcelone trop tôt, c'est un défi »