Mercato - Barcelone : Bartomeu pousse bien Messi vers la sortie

Publié le 22 octobre 2020 à 1h30 par La rédaction

Certaines informations sorties aujourd’hui en Espagne offre une confirmation nette des intentions du président Bartomeu au sujet de Lionel Messi. Explication.

Ces dernières heures, le média catalan Cadena Ser , souvent bien informé sur le FC Barcelone, révèle que le club aurait entamé une vague de prolongations. Après celles quasiment actées de Ter Stegen, De Jong, Lenglet et Piqué, le Barça serait en train de discuter pour prolonger les contrats de Sergi Roberto, Sergio Busquets et… Antoine Griezmann !

Choix stratégique de longue date