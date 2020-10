Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Bartomeu d’ores et déjà scellé ?

Publié le 22 octobre 2020 à 0h00 par H.K.

De plus en plus critiqué pour sa gestion du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu serait plus que jamais en difficulté à la tête des Blaugrana. Et son avenir pourrait bien être d’ores et déjà scellé…

Et si l’avenir de Josep Maria Bartomeu était déjà joué ? Le président du FC Barcelone, en grande difficulté depuis de nombreux mois et pointé du doigt en raison de sa gestion plus que controversée, fait l’objet d’une motion de censure à son encontre. Il aurait déjà perdu la confiance de la quasi-totalité du vestiaire, et plusieurs de ses proches collaborateurs lui auraient également tourné le dos. Et la motion de censure pourrait bien être le coup de grâce…

Bartomeu presque sûr de démissionner