Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau point de tension pour Griezmann

Publié le 22 octobre 2020 à 0h30 par La rédaction

Certains événements intervenus en interne à Barcelone pourraient encore fragiliser la position de Griezmann dans le groupe, et en conséquence, relancer l’hypothèse de son départ. Analyse.

Ces derniers jours, de nouveaux éléments sont intervenus en interne du côté du FC Barcelone susceptibles de fragiliser encore la position d’Antoine Griezmann. Le président Josep Maria Bartomeu a ouvert une négociation pour un nouvel effort financier de ses joueurs, à savoir une baisse de salaire de 30%, afin de passer le cap de la crise sanitaire qui affaiblirait encore la situation budgétaire du club catalan déjà très difficile.

Nouveau problème avec le groupe…