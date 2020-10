Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une vente inexorable du duo Mbappe-Neymar en juin ?

Publié le 21 octobre 2020 à 23h15 par La rédaction

Si les affirmations du journaliste Romain Molina sur la volonté du Qatar de ne plus financer le PSG s’avèrent exactes, certaines conclusions apparaissent inévitables. Analyse.

Le journaliste Romain Molina s’est exprimé sur le PSG sur sa chaîne Youtube , livrant des informations qui pourraient être lourdes de conséquences sur le mercato : « Le Qatar ne veut plus financer le PSG ! Ils pourraient toujours s’arranger avec des contrats de sponsoring venus du Qatar, ce qui est justifiable d’un point de vue touristique par exemple. Mais non, ils ne veulent plus sortir d’argent pour le PSG, car ils ont d’autres priorités. QSI veut que le club soit auto-suffisant. Sauf que dans le même temps, le PSG doit assumer les contrats colossaux de Neymar et de Mbappé. Donc à ce niveau-là, ça pèse dans les finances. Il ne faut pas s’étonner du dernier mercato. Surtout qu’il n’y a pas de ventes ».

Paris obligé de vendre les deux stars

Si les informations apportées par le journaliste s’avèrent exactes, elles annoncent alors de façon inexorable la vente par le club du duo Neymar-Mbappe en fin de saison. En effet, les deux joueurs n’auront plus qu’un an de contrat l’été prochain, et s’il doit s’autofinancer, le PSG n’aura d’autres choix que de vendre ses deux stars pour alléger sa masse salariale, financer une campagne de recrutement ambitieuse et plus équilibrée, et enfin éviter qu’ils ne partent libres en juin 2022, ce qui serait, dans le contexte, dramatique pour le club.