Mercato - Real Madrid : Le PSG serait bien dans le coup Sergio Ramos ?

21 octobre 2020

En fin de contrat à l’issue de la saison, Sergio Ramos n’a toujours pas prolongé son bail du côté du Real Madrid. Et l’international espagnol intéresserait beaucoup Leonardo, qui serait prêt à sauter sur l’occasion pour renforcer la défense du PSG…

L’avenir de Sergio Ramos ne semble toujours pas certain. En fin de contrat à la fin de la saison du côté du Real Madrid, l’international espagnol souhaiterait, d’après ses nombreuses déclarations dans la presse espagnole, prolonger son contrat chez les Merengue , et terminer sa carrière avec le Real. Cependant, le capitaine de la Casa Blanca n’a toujours pas trouvé d’accord, et ce dernier serait donc de plus en plus courtisé à travers l’Europe, et notamment par le PSG…

Le PSG et la Juventus à l’affût