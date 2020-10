Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande précision à 75M€ dans le dossier Haaland !

Publié le 21 octobre 2020 à 21h00 par T.M.

Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland, la presse allemand a tenu à rétablir une vérité en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est sous contrat jusqu’en 2024. Toutefois, ce n’est pas sûr que le Norvégien reste dans la Ruhr jusqu’à cette date. En effet, le talent de l’attaquant suscite les convoitises, en particulier celles du Real Madrid. Dans leur projet à long terme, les Merengue verraient les choses en grand avec Kylian Mbappé, mais aussi Haaland. Toutefois, au Real Madrid, il va falloir faire preuve de patience pour le buteur du BVB. En effet, selon les dernières informations de Bild , Erling Braut Haaland n’aurait pas prévu de partir à l’été 2021, souhaitant continuer à se développer à Dortmund.

Une clause pour Haaland ?