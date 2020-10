Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contesté en interne ? La réponse !

Publié le 21 octobre 2020 à 10h00 par D.M.

Les choix de Zinédine Zidane face à Cadix continueraient de faire réagir en interne. Malgré les erreurs de l’entraîneur français, les dirigeants garderaient confiance en lui.

La défaite du Real Madrid face à Cadix continue de faire réagir notamment en Espagne. Ce samedi, le club espagnol a encaissé sa première défaite de la saison (1-0) et depuis, Zinédine Zidane est sous le feu des critiques. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur français a répondu aux commentaires sur le niveau de jeu de son équipe : « La critique lorsqu’on perd un match existera toujours. Nous avons joué un mauvais match et maintenant il y en a un autre pour changer cela. Nous devons être ensemble et lutter contre tout ce qui nous attend. Je n'entrerai pas dans les détails. Nous savons ce que nous voulons . »

Les décisions de Zidane contestées, mais...