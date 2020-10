Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités sur le feuilleton Zinedine Zidane !

Publié le 21 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Alors que son Real Madrid s’est incliné face au promu Cadix sur sa pelouse samedi, la place de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid semble se fragiliser. Néanmoins, l’entraîneur français n’aurait pas à craindre pour son poste, pour le moment.

En atteste son échec en Ligue des champions la saison passée notamment, Zinedine Zidane ne serait plus intouchable au Real Madrid. Et le revers concédé au Santiago Bernabeu samedi face au promu Cadix (1-0) a relancé les rumeurs sur son avenir au Real Madrid, où il est contractuellement lié. En marge de la rencontre de Ligue des champions mercredi face au Shakhtar Donetsk, Zinedine Zidane a répondu aux rumeurs en conférence de presse. « En fin de compte, nous parlons toujours de la même chose. Nous savons ce que nous devons faire. La critique lorsqu’on perd un match existera toujours. Au nôtre. Nous avons joué un mauvais match et maintenant il y en a un autre pour changer cela. Nous devons être ensemble et lutter contre tout ce qui nous attend. Dans les deux matchs, nous avons perdu trois points, c'est la réalité. Je n'entrerai pas dans les détails. Nous savons ce que nous voulons (…) Nous voulons bien jouer, gagner et nous nous y préparons. Il y a des jeux dans lesquels les choses ne fonctionnent pas pour vous, vous devez endurer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la saison, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons essayer de bien faire les choses pour que nos gens soient fiers. Parfois, cela peut être difficile comme l'autre jour ». Mais qu’en est-il de la position du Real Madrid sur la question.

Zidane pas en danger au Real Madrid