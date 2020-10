Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane répond fermement aux critiques à son sujet !

Publié le 20 octobre 2020 à 16h30 par Dan Marciano

Après la défaite de son équipe face à Cadix ce samedi, Zinédine Zidane n’échappe pas aux critiques en Espagne. Toutefois, la direction du Real Madrid n’aurait pas l’intention de se séparer de l’entraîneur français.

Zinédine Zidane et le Real Madrid sont au cœur des critiques depuis samedi. Et pour cause, l’équipe merengue s’est inclinée à domicile face à Cadix (1-0) dans le cadre de la 6ème journée de la Liga. La situation est loin d’être alarmante pour le club espagnol qui pointe à la troisième place au classement. Mais les commentaires sur le niveau de jeu du Real Madrid se font de plus en plus nombreux, tout comme les interrogations sur l’avenir de Zinédine Zidane. L’histoire semble se répéter pour l'entraîneur français qui avait connu une situation similaire l’année dernière. Le technicien avait été contesté après une défaite en championnat face à Majorque, avant de sauver sa tête grâce à une victoire en Ligue des champions contre Galatasaray.

Zidane veut faire taire les critiques

Critiqué, Zinédine Zidane n'a pas caché son agacement. Présent en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid a tenu à relativiser la défaite de son équipe face à Cadix. Il a également évoqué les critiques qui touchent son équipe : « En fin de compte, nous parlons toujours de la même chose. Nous savons ce que nous devons faire. La critique lorsqu’on perd un match existera toujours. Au nôtre. Nous avons joué un mauvais match et maintenant il y en a un autre pour changer cela. Nous devons être ensemble et lutter contre tout ce qui nous attend. Dans les deux matchs, nous avons perdu trois points, c'est la réalité. Je n'entrerai pas dans les détails. Nous savons ce que nous voulons (…) Nous voulons bien jouer, gagner et nous nous y préparons. Il y a des jeux dans lesquels les choses ne fonctionnent pas pour vous, vous devez endurer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans la saison, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons essayer de bien faire les choses pour que nos gens soient fiers. Parfois, cela peut être difficile comme l'autre jour ». L’entraîneur français, qui n’avait pas hésité à hausser le ton après la défaite en Liga, espère une réaction de ses joueurs en Ligue des champions ce mercredi face au Chakhtior Donetsk, mais aussi samedi face au FC Barcelone. Deux rendez-vous cruciaux pour Zinédine Zidane qui est touché, mais pas encore coulé.

Zidane ne serait pas en danger